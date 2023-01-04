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Сегодня, 10:04

Томори — о чемпионстве «Милана»: «Я стоял как вкопанный»

Томори рассказал об эмоциях после чемпионства «Милана» в прошлом сезоне
Виктория Кравченко
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Защитник Фикайо Томори рассказал о дне, когда «Милан» со счетом 3:0 обыграл «Сассуоло» и стал чемпионом Италии.

«В тот день на стадионе было больше болельщиков «Милана», чем «Сассуоло». Слышал, что некоторые отдавали до тысячи евро за билеты, только чтобы быть на стадионе. Я, наверное, никогда не был так счастлив, как после победы в том матче. Ко мне подошел фанат и сказал — «Фик, ты не представляешь, что это значит для нас. Спасибо тебе». Я был польщен и стоял как вкопанный», — цитирует Томори pianetamilan.it.

В мае 2022 года «Милан» обыграл «Сассуоло» в заключительном матче сезона. Клуб набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем серии А, опередив идущий вторым «Интер» на два очка.

ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
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Лацио

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

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Лечче

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Ювентус

 13 1 3
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