Лука Пеллегрини может стать игроком «Лацио»

Защитник «Айнтрахта» Лука Пеллегрини, права на которого принадлежат «Ювентусу», может перейти в «Лацио».

По данным журналиста Николы Скиры, главный тренер Маурицио Сарри ждет игрока в команде. Сам Пеллегрини готов сменить клуб, так как у него сложились непростые отношения с главным тренером «Айнтрахта» Оливером Глазнером.

23-летний футболист ранее выступал в серии А за «Рому», в составе которой провел всего 6 матчей в чемпионате.