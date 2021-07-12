Тиагу Мотта о назначении главным тренером «Специи»: «Я нужный человек в нужном месте и в нужное время»

Итальянский специалист Тиагу Мотта прокомментировал назначение на пост главного тренера «Специи».

«Я нужный человек в нужном месте и в нужное время. Я хотел вернуться к тренерской работе, но не обязательно в Италии. Руководство клуба убедило меня в том, что мы разделяем общее видение. Я убежден, что поступил правильно. Это интересный вызов, за который я берусь с большой ответственностью. Мы обсудили стратегию, договорились о том, что необходимо сделать, и работаем над тем, чтобы поднять планку», — приводит слова Мотты официальный сайт «Специи».

8 июля Мотта подписал контракт со «Специей». Контракт рассчитан на три года. Специалист заменил на этом посту Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».

После завершения карьеры игрока в 2018 году 38-летний Мотта успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял «Дженоа».