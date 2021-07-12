Инсинье хочет провести встречу со Спаллетти

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Правда, пока стороны взяли пазу в переговорах, сообщает Corriere dello Sport.

Инсинье вернется к этому вопросу после завершения Евро-2020. Он намерен провести встречу с новым главным тренером команды Лучано Спаллетти, после чего примет окончательное решение.

Приоритетом «Наполи» является продление контракта их капитана, но переговоры между двумя сторонами будут долгими, отмечает источник. Футболист хочет увеличения зарплаты, однако из-за пандемии коронавируса удовлетворить запросы игрока неаполитанцам будет сложно. Инсинье зарабатывает по контракту 5 миллионов евро в год.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.