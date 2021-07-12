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«Милан» хочет продлить контракт с Симоном Кьером

00:24
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«Милан» намерен продлить контракт с защитником Симоном Кьером, сообщает Calciomercato.

Нынешнее соглашение 32-летнего датчанина истекает летом 2022 года, но миланский клуб хочет сохранить одного из своих лидеров.

Кьер перешел в «Милан» из «Севильи». Игрок провел год в стане «россонери» на правах аренды, после чего клуб выкупил его трансфер.

В прошлом сезоне Кьер провел во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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