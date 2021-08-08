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The Times: «Тоттенхэм» готов заплатить «Интером» 70 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса

17:14
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» согласовал с итальянской стороной сумму трансфера в размере 70 миллионов евро, утверждает The Times.

Переговоры с аргентинцем по новому контракту продвигаются непросто, поэтому в «Интере» рассматривают вариант с продажей Лаутаро.

В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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