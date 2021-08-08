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«Рома» подписала защитника «Палмейраса» Винью

18:11
Матиас Винья. Фото ФК «Рома»
Матиас Винья. Фото ФК «Рома»
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«Рома» объявила о подписании защитника «Палмейраса» Матиаса Виньи.

Контракт с 23-летним уругвайцем рассчитан до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за команду под номером «5». По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся римлянам в 13 миллионов евро.

Винья выступал за «Палмейрас» с января 2020 года. На его счету 5 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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