«Рома» подписала защитника «Палмейраса» Винью

«Рома» объявила о подписании защитника «Палмейраса» Матиаса Виньи.

Контракт с 23-летним уругвайцем рассчитан до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за команду под номером «5». По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся римлянам в 13 миллионов евро.

«I have dreamed of playing in Europe since I was a child, and to be able to achieve that goal while playing in a Roma shirt is something that makes me very proud.»

#ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) August 8, 2021

Винья выступал за «Палмейрас» с января 2020 года. На его счету 5 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за команду.