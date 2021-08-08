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«Специя» арендовала у «Аталанты» украинца Коваленко

16:58
Виктор Коваленко. Фото Twitter
Виктор Коваленко. Фото Twitter
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«Специя» арендовала у «Аталанты» защитника Виктора Коваленко.

25-летний украинец проведет сезон-2021/22 в составе «орлят».

Коваленко перешел в «Аталанту» в феврале 2021 года из «Шахтера». Игрок принял участие в одном матче итальянской команды против «Вероны», проведя на поле 3 минуты и не отличившись результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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