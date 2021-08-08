«Специя» арендовала у «Аталанты» украинца Коваленко
16:58
«Специя» арендовала у «Аталанты» защитника Виктора Коваленко.
25-летний украинец проведет сезон-2021/22 в составе «орлят».
?? Viktor! Benvenuto a Spezia! ?— Spezia Calcio (@acspezia) August 8, 2021
?? https://t.co/AytIbyz50R pic.twitter.com/AD1A0npBoS
Коваленко перешел в «Аталанту» в феврале 2021 года из «Шахтера». Игрок принял участие в одном матче итальянской команды против «Вероны», проведя на поле 3 минуты и не отличившись результативными действиями.
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