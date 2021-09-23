Тео Эрнандес заявил о желании выиграть чемпионат Италии с «Миланом»
10:58
Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о чемпионских амбициях команды.
«Команда стала более зрелой. Мы поняли, что должны выигрывать в каждом матче, все просто. Мы хотим выиграть скудетто», — приводит Football Italia слова Эрнандеса.
После 5 туров чемпионата Италии-2021/22 «Милан» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/theo-hernandez-on-brahim-diaz-dance-and-milan-maturity/
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