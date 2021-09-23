Тео Эрнандес заявил о желании выиграть чемпионат Италии с «Миланом»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о чемпионских амбициях команды.

«Команда стала более зрелой. Мы поняли, что должны выигрывать в каждом матче, все просто. Мы хотим выиграть скудетто», — приводит Football Italia слова Эрнандеса.

После 5 туров чемпионата Италии-2021/22 «Милан» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.