Недвед уверен, что «Ювентус» продлит контракт с Дибалой

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Пауло Дибалой.

«Мы ведем переговоры по новому контракту с Пауло и уверены, что достигнем согласия», — приводит журналист Николо Скира слова Недведа.

#Juventus Vicepresident Pavel #Nedved confirms to Dazn: «We are in talks with Paulo #Dybala for the contract extension. We are confident to close an agreement». #transfers https://t.co/0k1GzvW1X8 — Nicol? Schira (@NicoSchira) September 22, 2021

В сезоне-2021/22 Дибала забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах за «Ювентус». Контракт 27-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.