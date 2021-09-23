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Недвед уверен, что «Ювентус» продлит контракт с Дибалой

09:58
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Пауло Дибалой.

«Мы ведем переговоры по новому контракту с Пауло и уверены, что достигнем согласия», — приводит журналист Николо Скира слова Недведа.

В сезоне-2021/22 Дибала забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах за «Ювентус». Контракт 27-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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