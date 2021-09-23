Недвед уверен, что «Ювентус» продлит контракт с Дибалой
09:58
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Пауло Дибалой.
«Мы ведем переговоры по новому контракту с Пауло и уверены, что достигнем согласия», — приводит журналист Николо Скира слова Недведа.
#Juventus Vicepresident Pavel #Nedved confirms to Dazn: «We are in talks with Paulo #Dybala for the contract extension. We are confident to close an agreement». #transfers https://t.co/0k1GzvW1X8— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 22, 2021
В сезоне-2021/22 Дибала забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах за «Ювентус». Контракт 27-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.
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