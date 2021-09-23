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«Дженоа» объявил о продаже клуба американской инвестиционной фирме

13:25
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«Дженоа» объявил о продаже мажоритарной доли клуба американской инвестиционной фирме «777 Partners».

Фирма приобрела 99,9 процента акций, при этом прежний владелец Энрико Прециози сохранит место в совете директоров, а гендиректор Аллесандро Зарбано продолжит работать в клубе.

Сумма сделки не сообщается, по данным Calciomercato, она составила 150 миллионов евро.

«Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 очками в 5 матчах.

Дополнительная информация:

https://genoacfc.it/777-partners-acquisisce-la-proprieta-del-genoa-cfc/

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Иван Торопцев все материалы автора

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