«Дженоа» объявил о продаже клуба американской инвестиционной фирме
13:25
«Дженоа» объявил о продаже мажоритарной доли клуба американской инвестиционной фирме «777 Partners».
Фирма приобрела 99,9 процента акций, при этом прежний владелец Энрико Прециози сохранит место в совете директоров, а гендиректор Аллесандро Зарбано продолжит работать в клубе.
??? #777Partners acquisisce la propriet? del Genoa Cfc.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021
? https://t.co/Q1i8CjdzdL
? In foto Juan #Arciniegas, Josh #Wander e Andres #Blazquez pic.twitter.com/6vZNIc7mHW
Сумма сделки не сообщается, по данным Calciomercato, она составила 150 миллионов евро.
«Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 очками в 5 матчах.
Дополнительная информация:
https://genoacfc.it/777-partners-acquisisce-la-proprieta-del-genoa-cfc/
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