«Милан» в ближайшее время согласует новый контракт с Жиру

«Милан» объявит о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру в ближайшие недели, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, между клубом и 36-летним французом уже есть устная договоренность о продолжении сотрудничества, сторонам осталось лишь утвердить соглашение на бумаге.

Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.