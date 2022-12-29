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Сегодня, 10:56

«Милан» в ближайшее время согласует новый контракт с Жиру

Иван Торопцев
Корреспондент
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

«Милан» объявит о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру в ближайшие недели, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, между клубом и 36-летним французом уже есть устная договоренность о продолжении сотрудничества, сторонам осталось лишь утвердить соглашение на бумаге.

Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
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