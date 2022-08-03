Итальянский журналист сравнил пребывание Кокорина в «Фиорентине» с попаданием в страну чудес
Итальянский журналист Стефано Чекки сравнил пребывание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском клубе с попадаем в страну чудес.
«Что бы ни случилось, это будет успех для Кокорина. Либо он останется в «Фиорентине», чтобы заработать еще 3 миллиона 600 тысяч евро до июня 2024 года, либо он уйдет в обмен на миллионное выходное пособие. Для Кокорина решение приехать во Флоренцию станет оглушительным успехом. Это можно сравнить с попаданием в страну чудес, где можно каждый день отмечать свой день рождения, даже не беспокоясь о борьбе на футбольном поле», — приводит Lanazione слова Чекки.
Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.
Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|0-0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -