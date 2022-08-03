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Итальянский журналист сравнил пребывание Кокорина в «Фиорентине» с попаданием в страну чудес

Алексей Еремин
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Итальянский журналист Стефано Чекки сравнил пребывание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском клубе с попадаем в страну чудес.

«Что бы ни случилось, это будет успех для Кокорина. Либо он останется в «Фиорентине», чтобы заработать еще 3 миллиона 600 тысяч евро до июня 2024 года, либо он уйдет в обмен на миллионное выходное пособие. Для Кокорина решение приехать во Флоренцию станет оглушительным успехом. Это можно сравнить с попаданием в страну чудес, где можно каждый день отмечать свой день рождения, даже не беспокоясь о борьбе на футбольном поле», — приводит Lanazione слова Чекки.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.lanazione.it/firenze/sport/kokogol-vince-sempre-anche-se-non-gioca-non-rinuncera-ai-soldi-1.7946819
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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