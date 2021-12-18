Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ромой»
Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 18-го тура чемпионата Италии с «Ромой», сообщает официальный Instagram клуба из Бергамо.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе команды на игру с «Ромой». В матче 17-го тура серии А хавбек вышел с первых минут и забил гол в ворота «Вероны» (2:1).
Стартовый состав «Аталанты»: Муссо — Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур — де Рон, Фройлер, Пеццелла, Пашалич — Иличич, Сапата.
Матч «Аталанта» — «Рома» пройдет в Бергамо и начнется в 17.00 по московскому времени.
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