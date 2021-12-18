В Бергамо произошло землетрясение в день матча «Аталанта» — «Рома»
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил в своем Twitter о землетрясении на севере Италии. Сообщается, что в Бергамо и Милане произошли толчки мощностью от 4,3 до 4,8.
Отметим, что сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура серии А «Аталанта» примет на своем поле «Рому» (начало — в 17.00, мск). За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Завтра, 19-го числа, «Милан» сыграет против «Наполи» также на своей арене.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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