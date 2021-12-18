Известный итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил в своем Twitter о землетрясении на севере Италии. Сообщается, что в Бергамо и Милане произошли толчки мощностью от 4,3 до 4,8.

Отметим, что сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура серии А «Аталанта» примет на своем поле «Рому» (начало — в 17.00, мск). За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Завтра, 19-го числа, «Милан» сыграет против «Наполи» также на своей арене.