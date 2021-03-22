Спортивный директор «Ювентуса» высказался о будущем Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заверил, что туринский клуб не собирается расставаться с нападающим Криштиану Роналду.

После вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов в СМИ стали писать, что португалец покинет команду этим летом. Также сообщалось, что Роналду может вернуться в «Реал».

«Мы будем продолжать работать, чтобы стать лучше. «Ювентус» и Роналду — едины. Он лучший игрок мира. Мы будем следовать нашему пути», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

В сезоне-2020/21 36-летний форвард провел 24 матча в чемпионате Италии, забив 23 гола. Вчера, 21 марта, «Ювентус» проиграл «Беневенто» (0:1) в матче серии А.