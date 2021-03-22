Полузащитник «Милана» Брахим Диас поделился эмоциями после победы в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).

«Важная победа для нас. Очень рад за команду, удалось получить три очка. Мы доказали, что живы. «Милан» играл в отличный футбол, это и привило к победе. Счастлив в «Милане», мне хорошо здесь», — цитирует Диаса Sky Sport.

«Милан» в 28 матчах серии А набрал 59 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Интер», в активе которого 65 баллов. 3 апреля «Милан» в 29-м туре серии А сыграет с «Сампдорией».