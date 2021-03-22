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Ибрагимович заявил, что «Милан» намерен бороться за скудетто

06:48
Златан Ибрагимович. Фото ФК &quot;Милан&quot;
Златан Ибрагимович. Фото ФК &quot;Милан&quot;
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович после матча 28-го тура серии А с «Фиорентиной» (3:2) рассказал, что «россонери» будут бороться за скудетто.

«После поражения в Лиге Европы у «Милана» осталась только борьба за скудетто. В матче с «Фиорентиной» мы играли с правильным настроем, мы хотели выиграть любой ценой. «Милан» показал свой командный дух», — цитирует Ибрагимовича Calciomercato.

«Милан» в 28 матчах серии А набрал 59 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Интер», в активе которого 65 баллов. 3 апреля «Милан» в 29-м туре серии А сыграет с «Сампдорией».

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