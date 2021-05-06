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Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может уйти в «Баварию»

19:00
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«Бавария» может стать следующим местом работы для спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, сообщает La Stampa 6 мая.

Контракт функционера с «Юве» истекает в конце сезона. Его продление под вопросом. Клуб могут покинуть также президент Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед. По данным источника, Паратичи может продолжить карьеру в «Баварии».

В руководстве немецкого клуба произойдут изменения. Так, в текущем году покинет свою должность председатель правления Карл-Хайнц Румменигге. 48-летний Паратичи работает в «Ювентусе» с 2010 года. До этого он работал в «Сампдории».

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