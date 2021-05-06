Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»

17:58
Теги:

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 23-летний аргентинец счастлив в команде и подпишет соглашение до конца июня 2024 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год. Отмечается, что в новом соглашении будет отсутствовать пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 44 матча за «Интер», на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть
Представитель Бузовой рассказал о ее состоянии после операции
Ольгу Бузову перевели в реанимацию
В Охотском море с судна пропала буфетчица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд