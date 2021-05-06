Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 23-летний аргентинец счастлив в команде и подпишет соглашение до конца июня 2024 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год. Отмечается, что в новом соглашении будет отсутствовать пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

#LautaroMartinez will extend his contract with #Inter until 2024 (€ 5M/year). El Toro is happy at Inter and wants to continue his adventure with Nerazzurri. The release clause by € 111M could be delated. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 6, 2021

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 44 матча за «Интер», на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.