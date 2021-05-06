Кака высказался о будущем «Милана» перед матчем с «Ювентусом»
19:31
Экс-игрок «Милана» Кака рассказал, что думает о будущем миланского клуба в сезоне-2020/21.
«Жаль, что «Милан» все еще не вернулся в Лигу чемпионов. Жду не дождусь, когда он снова сыграет в этом турнире. До этого рукой подать. «Милану» предстоит сыграть против «Ювентуса» и Андреа Пирло. Надеюсь, так и произойдет», — рассказал Кака во время трансляции на Twitch-канале «Милана».
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 9 мая. Начало — в 21.45 (мск). После 34 туров серии А «россонери» занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 69 баллов.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170236/kaka-milan-can-beat-juve-and-return-cl
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