Кака высказался о будущем «Милана» перед матчем с «Ювентусом»

Экс-игрок «Милана» Кака рассказал, что думает о будущем миланского клуба в сезоне-2020/21.

«Жаль, что «Милан» все еще не вернулся в Лигу чемпионов. Жду не дождусь, когда он снова сыграет в этом турнире. До этого рукой подать. «Милану» предстоит сыграть против «Ювентуса» и Андреа Пирло. Надеюсь, так и произойдет», — рассказал Кака во время трансляции на Twitch-канале «Милана».

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 9 мая. Начало — в 21.45 (мск). После 34 туров серии А «россонери» занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 69 баллов.