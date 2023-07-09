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Сегодня, 14:36

«Интер» объявил о продлении контракта с де Вреем

Мария Гусева
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Защитник Стефан де Врей продлил контракт с «Интером», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 31-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись одним голом.

В составе сборной Нидерландов де Врей стал бронзовым призером чемпионата мира-2014.

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ФК Интер (Интернационале)
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