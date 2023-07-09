«Интер» объявил о продлении контракта с де Вреем

Защитник Стефан де Врей продлил контракт с «Интером», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 31-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись одним голом.

В составе сборной Нидерландов де Врей стал бронзовым призером чемпионата мира-2014.