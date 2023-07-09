«Интер» объявил о продлении контракта с де Вреем
Защитник Стефан де Врей продлил контракт с «Интером», сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение 31-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2025 года.
Де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись одним голом.
В составе сборной Нидерландов де Врей стал бронзовым призером чемпионата мира-2014.
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|Лацио
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|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
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|0
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|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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