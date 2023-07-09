Семин: «Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А. В июне сообщалось, что «Торино» не планирует платить за выкуп российского полузащитника больше 7 миллионов евро.
Контракт 27-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.
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4
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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