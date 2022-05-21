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Сегодня, 13:25

Спортивный директор «Ромы» прокомментировал будущее Мхитаряна

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, что думает о возможном уходе полузащитника Генриха Мхитаряна в «Интер».

Контракт 33-летнего футболиста с римским клубом истекает летом 2022 года.

«Я разговаривал с Микки о том, готов ли он к финалу Лиги конфереция, это все, на чем мы сосредоточены. Он профессионал, уверен, что информация о том, что он ведет переговоры с «Интером», ложная», — цитирует Пинту DAZN.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» предлагает Мхитаряну продлить соглашение на два года.

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25%

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П1

20%

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Обе забьют - да

14%

1.70
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ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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