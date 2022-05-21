Спортивный директор «Ромы» прокомментировал будущее Мхитаряна

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, что думает о возможном уходе полузащитника Генриха Мхитаряна в «Интер».

Контракт 33-летнего футболиста с римским клубом истекает летом 2022 года.

«Я разговаривал с Микки о том, готов ли он к финалу Лиги конфереция, это все, на чем мы сосредоточены. Он профессионал, уверен, что информация о том, что он ведет переговоры с «Интером», ложная», — цитирует Пинту DAZN.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» предлагает Мхитаряну продлить соглашение на два года.