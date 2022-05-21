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Сегодня, 12:26

Американская компания готова купить «Милан» за 1,3 миллиарда евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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В «Милане» в ближайшее время могут смениться владельцы, сообщает MilanNews.it со ссылкой на Il Giornale.

По информации источника, американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners опережает Investcorp из Бахрейна в борьбе за миланский клуб.

Отмечается, что компания из Бахрейна предлагала нынешним владельцам, американской компании Elliott Management, 1,18 миллиарда евро. RedBird Capital Partners готовы заплатить 1,3 миллиарда евро. При этом, еще 500 миллионов евро они готовы потратить на новый стадион.

При этом, если сделка состоится, то Elliott Management останутся миноритарными акционерами клуба.

RedBird Capital Partners — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также компании принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

Источник: https://www.milannews.it/rassegna-stampa/il-giornale-titola-il-diavolo-veste-redbird-per-1-8-miliardi-di-ragioni-452585

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Обе забьют - да

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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П
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Болонья

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 28 1 11
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