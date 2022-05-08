«Рома» предлагает Мхитаряну новый контракт на два года

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян провел новый раунд переговоров о продлении контракта с римским клубом, сообщает Corriere dello Sport.

Римляне предлагают 33-летнему игроку из Армении соглашение на два года с уменьшением зарплаты.

Действующий контракт армянского футболиста истекает в июне 2022 года. Он выступает за «Рому» с сентября 2020 года.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за команду 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.