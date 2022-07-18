Спортивный директор «Фиорентины» заявил, что покупка Кокорина была ошибкой

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — цитирует Праде fiorentina.it.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвард перенес коронавирус.