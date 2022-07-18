Грушевский считает, что Кокорину давно стоило вернуться из «Фиорентины» в Россию

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал карьеру российского нападающего в итальянском клубе.

«Александру давно стоило вернуться из Италии в Россию и найти тут команду, которой он был бы полезен. За последние годы его карьеры самым подходящим клубом был «Сочи». Сейчас Кокорин бы пригодился составу, после того как несколько ключевых игроков покинули команду. Удивительно, как, не играя ни одной минуты за «Фиорентину», он все еще остается игроком. Все попытки итальянцев разорвать контракт с Кокориным заканчиваются фиаско. Может, его так держит итальянский климат, может, страна так дорога его сердцу, может, Саша в прошлой жизни был итальянцем.

Я не думаю, что у Кокорина получится какой-то ренессанс и он восстанет из пепла. Безусловно, он талантливый и одаренный, но тем не менее нельзя сказать, что даже у Миранчука складывается итальянский этап карьеры, хотя он периодически пробивается в стартовый состав и даже забивает. Неиграющий Кокорин не имеет никаких шансов, и в лучшем случае он попадет в заявку хотя бы пару раз. Это уже проблема владельцев клуба, как уговорить Александра оставить их в покое и подыскать себе другую команду, но, судя по упорству Кокорина, их ждет от кропотливый труд", — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» негативно высказался про переход Кокорина в клуб, но сейчас готов дать футболисту ещё один шанс.