«Ювентус» хочет купить Бремера на замену де Лигту

«Ювентус» хочет перехватить у «Интреа» защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает Relevo Маттео Моретто.

Туринцы считают, что футболист станет хорошей заменой Маттейсу де Лигту, который в скором времени покинет команду и перейдет в «Баварию».

Сообщалось, что в понедельник, 18 июля руководство «Интера» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку по Бремеру.