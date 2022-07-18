«Ювентус» хочет купить Бремера на замену де Лигту
«Ювентус» хочет перехватить у «Интреа» защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает Relevo Маттео Моретто.
Туринцы считают, что футболист станет хорошей заменой Маттейсу де Лигту, который в скором времени покинет команду и перейдет в «Баварию».
Сообщалось, что в понедельник, 18 июля руководство «Интера» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку по Бремеру.
В сезоне-2021/22 игрок забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.
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Фиорентина – Кремонезе
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