«Спортинг» подаст в суд на «Интер» из-за перехода Жоау Мариу в «Бенфику»

«Спортинг» в официально заявлении сообщил, что клуб планирует подать в суд на «Интер», который отпустил полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».

Клуб собирается подать в суд на «нерадзурри» из-за невыполненных обязательств по выплате комиссии за трансфер футболиста в чемпионат Португалии.

Отмечается, что продажа Мариу «Интером» в любую португальскую команду влекла за собой обязательство по выплате «Спортингу» 30 млн евро. Вчера, 12 июля, «Интер» официально прекратил сотрудничество с футболистом, а сегодня полузащитник уже подписал контракт с «Бенфикой».