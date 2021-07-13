«Спортинг» подаст в суд на «Интер» из-за перехода Жоау Мариу в «Бенфику»
20:26
«Спортинг» в официально заявлении сообщил, что клуб планирует подать в суд на «Интер», который отпустил полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».
Клуб собирается подать в суд на «нерадзурри» из-за невыполненных обязательств по выплате комиссии за трансфер футболиста в чемпионат Португалии.
Отмечается, что продажа Мариу «Интером» в любую португальскую команду влекла за собой обязательство по выплате «Спортингу» 30 млн евро. Вчера, 12 июля, «Интер» официально прекратил сотрудничество с футболистом, а сегодня полузащитник уже подписал контракт с «Бенфикой».
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю