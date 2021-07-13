Жоау Мариу подписал контракт с «Бенфикой»
14:26
Полузащитник Жоау Мариу подписал контракт с «Бенфикой», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на пять лет.
Ранее появилась информация, что его зарплата составит 2 миллиона евро в год.
12 июля 28-летний португалец расторг контракт с «Интером» и получил статус свободного агента. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Спартак».
В сезоне-2020/21 Мариу выступал за «Спортинг» на правах аренды. Он провел 28 матчей в чемпионате Португалии, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В сезоне-2019/20 Жоау Мариу выступал за «Локомотив», за который забил гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах.
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