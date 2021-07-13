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«Фиорентина» представит нового тренера Кокорина 15 июля

17:25
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«Фиорентина» представит нового главного тренера команды Винченцо Итальяно в четверг, 15 июля.

Как информирует клубная пресс-служба, пресс-конференция 43-летнего специалиста пройдет на площади Микеланджело, начало в 13:00 (мск).

Новым главным тренером команды, за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, первоначально должен быть стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть пост главного тренера «фиалок» и не приступил к выполнению своих обязанностей.

Итальяно был назначен на этот пост 30 июня, он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне «Фиорентину» тренировали Чезаре Пранделли и Джузеппе Якини, команда заняла 13-е место в серии А.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ACFFiorentinaEN

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