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Моуринью хочет видеть в «Роме» Зума

21:29
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника «Челси» Курта Зума, информирует RMC Sport.

Римский клуб готов взять Зума в аренду, в то время как «Челси» рассматривает только продажу 26-летнего игрока. Источник отмечает, что лондонцы могут потребовать за трансфер француза 30 миллионов евро.

Напомним, что Зума стал игроком «Челси» в 2014 году, когда команду тренировал именно Жозе Моуринью. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, в которых он забил пять голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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