«Милан» предложил новый контракт Кьеру

«Милан» старается договориться о продлении контракта с защитником Симоном Кьером, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство миланского клуба готово увеличить зарплату футболисту ради подписания нового контракта. В настоящее время зарплата игрока составляет 1,2 миллиона евро в год. «Россонери» предлагают 32-летнему датчанину 1,5 миллиона.

Нынешнее соглашение защитника истекает летом 2022 года, но миланский клуб хочет сохранить одного из своих лидеров.

Кьер перешел в «Милан» из «Севильи». Игрок провел год в стане «россонери» на правах аренды, после чего клуб выкупил его трансфер.

В прошлом сезоне Кьер провел во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.