Спаллетти заявил, что хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Если вы спросите меня, хотел бы я поработать с Роналду, я отвечу, что ни один тренер не откажется от этого. Но если мы начнем углубляться, я скажу вам, что никаких переговоров нет.

Обмен Роналду на Осимхена? Президент клуба Аурелио де Лаурентис сказал мне, что не получал предложений, поэтому давайте оставаться в рамках реальности. До закрытия окна остается пару дней. На текущий момент ничего конкретного нет», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.