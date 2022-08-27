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Сегодня, 17:06

Спаллетти заявил, что хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Если вы спросите меня, хотел бы я поработать с Роналду, я отвечу, что ни один тренер не откажется от этого. Но если мы начнем углубляться, я скажу вам, что никаких переговоров нет.

Обмен Роналду на Осимхена? Президент клуба Аурелио де Лаурентис сказал мне, что не получал предложений, поэтому давайте оставаться в рамках реальности. До закрытия окна остается пару дней. На текущий момент ничего конкретного нет», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Обе забьют - да

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1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

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15%

2.44
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26%

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ТБ 2.5

25%

1.86
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П1(-1.5)

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ИТБ1 (2.5)

14%

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Обе забьют - да

11%

1.62
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
2
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
3
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
4
 Рома 2 2 0 0 2-0 6
5
 Милан 2 1 1 0 5-3 4
6
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 3-0 4
8
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
9
 Торино 2 1 1 0 2-1 4
10
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
11
 Специя 2 1 0 1 1-3 3
12
 Сассуоло 2 1 0 1 1-3 3
13
 Болонья 2 0 1 1 2-3 1
14
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
15
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
16
 Салернитана 2 0 1 1 0-1 1
17
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 Кремонезе 2 0 0 2 2-4 0
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