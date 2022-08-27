Агент Кокорина заявил о наличии предложений по игроку из «Ариса» и России

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» рассказал об имеющихся предложениях по 31-летнему россиянину.

Как стало известно «СЭ», кипрский «Арис» сделал предложение флорентийскому клубу по аренде нападающего.

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть. Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда. Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт Кокорина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.