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Сегодня, 12:34

Агент Кокорина заявил о наличии предложений по игроку из «Ариса» и России

Микеле Антонов
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» рассказал об имеющихся предложениях по 31-летнему россиянину.

Как стало известно «СЭ», кипрский «Арис» сделал предложение флорентийскому клубу по аренде нападающего.

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть. Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда. Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт Кокорина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

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Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
серия А
7
18
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 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
2
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
3
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
4
 Рома 2 2 0 0 2-0 6
5
 Милан 2 1 1 0 5-3 4
6
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 3-0 4
8
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
9
 Торино 2 1 1 0 2-1 4
10
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
11
 Специя 2 1 0 1 1-3 3
12
 Сассуоло 2 1 0 1 1-3 3
13
 Болонья 2 0 1 1 2-3 1
14
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
15
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
16
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17
 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
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 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
20
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