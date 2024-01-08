Смородская считает, что у Миранчука была сложная адаптация в «Аталанте»: «Он потерял веру в себя, но сейчас все наладилось»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

В матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1) российский футболист отметился голевой передачей.

«Во-первых, у него была сложная и длительная адаптация. Он потерял веру в себя. Это вопрос психологии. Во-вторых, его замучили травмы большие и маленькие. И это являлось основанием для непопадания в состав. В-третьих, его отдавали в аренду. Сейчас у него все более-менее наладилось. Я думаю, он выучил язык, приспособился к коллегам по команде. Считаю, что у него все будет хорошо. Он действительно очень талантливый футболист, который из ничего может сделать гол. Думаю, сейчас Гасперини видит его талант», — сказала Смородская «СЭ».

В этом сезоне хавбек отдал 4 результативные передачи и забил 2 гола в 15 играх за бергамасков.