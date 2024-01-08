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Семин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Будет ли Гасперини чаще ставить Миранчука в стартовый состав после этой игры? Не совсем уверен в этом. Там очень большая конкуренция. Хотя, на мой взгляд, Алексей на сегодняшний день один из лучших игроков «Аталанты». Можно сказать, что он единственный футболист этой команды, который старается играть в комбинационный футбол. Он очень хорошо провел матч. Я не знаю, как его оценивает итальянская пресса, но, на мой взгляд, он был лучшим в этом матче», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
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Смородская считает, что у Миранчука была сложная адаптация в «Аталанте»: «Он потерял веру в себя, но сейчас все наладилось»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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Болонья – Дженоа
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

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Пауло Дибала

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