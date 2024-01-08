Пиоли доволен игрой Эрнандеса в «Милане»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о защитнике команды Тео Эрнандесе.
«Тео в центре непредсказуем. Он делает фантастические вещи в обороне, но также и в нападении. Я не ограничиваю его,» — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.
В этом сезоне 25 летний футболист провел 16 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
7
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
8
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
9
|Наполи
|19
|8
|4
|7
|28-24
|28
|
10
|Торино
|19
|7
|6
|6
|18-18
|27
|
11
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|19
|3
|4
|12
|10-33
|13
|
20
|Салернитана
|19
|2
|6
|11
|16-38
|12
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|2 : 1
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|2 : 3
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|1 : 1
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 0
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|0 : 3
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|3 : 0
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|1 : 2
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|1 : 2
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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