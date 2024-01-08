Пиоли доволен игрой Эрнандеса в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о защитнике команды Тео Эрнандесе.

«Тео в центре непредсказуем. Он делает фантастические вещи в обороне, но также и в нападении. Я не ограничиваю его,» — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.