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Сегодня, 10:41

Пиоли доволен игрой Эрнандеса в «Милане»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о защитнике команды Тео Эрнандесе.

«Тео в центре непредсказуем. Он делает фантастические вещи в обороне, но также и в нападении. Я не ограничиваю его,» — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В этом сезоне 25 летний футболист провел 16 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Тео Эрнандес
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Моуринью задумывается об уходе из «Ромы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
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6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 0 : 3
7.01 17:00
Торино – Наполи
 3 : 0
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
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7.01 22:45
Рома – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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