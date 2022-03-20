Синиша Михайлович признался, что не хочет покидать «Болонью»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал информацию о том, что он может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что его место может занять Дженарро Гаттузо.

«Конечно, я бы хотел остаться в «Болонье». Мне нравится эта команда, у меня есть амбиции добиться с ней хорошего результата, но с президентом по этому поводу пока не говорили», — цитирует Михайловича ITASportPress.

Михайлович тренирует «Болонью» с января 2019 года. Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга.

В этом сезоне серии А команда занимает 13-е место в турнирной таблице, в 28 матчах набрав 33 очка.