«Ювентус» может подписать форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса

«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом, сообщает Daily Star.

По информации источника, туринцы готовы начать переговоры по 24-летнему бразильцу в случае, если «горожане» купят Эрлина Холанна в летнее трансферное окно. В «Ювентусе» рассчитывают, что предложение в размере около 65 миллионов фунтов убедит «Манчестер Сити» продать Жезуса.

В сезоне-2021/22 Жезус забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 54 миллиона фунтов.