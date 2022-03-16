Гаттузо может сменить Михайловича на посту главного тренера «Болоньи»

Дженнаро Гаттузо может сменить Синишу Михайловича на посту главного тренера «Болоньи». Итальянский клуб готов расстаться с сербским специалистом, сообщает Football Italia.

Президент «Болоньи» Джоуи Сапуто специально прилетел из Канады в Италию, чтобы решить этот вопрос. Отношения между Михайловичем и президентом клуба становятся все более натянутыми.

Михайлович тренирует «Болонью» с января 2019 года. Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга.

В этом сезоне серии А команда занимает 13-е место в турнирной таблице, в 28 матчах набрав 33 очка.

Гаттузо летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.