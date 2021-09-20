Симон Кьер получил мышечное повреждение в матче с «Ювентусом»
Защитник «Милана» Симон Кьер был травмирован в матче 4-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).
32-летний футболист был заменен на 36-й минуте на Пьера Калулу из-за мышечного повреждения.
Отметим, в составе «Милана» уже шесть травмированных игроков основы: нападающие Златан Ибрагимович, Оливье Жиру, защитник Давиде Калабрия, полузащитники Тьемуэ Бакайоко, Раде Крунич и Жуниор Мессиас.
«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.
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