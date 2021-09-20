Ребич — первый игрок «Милана», забивший «Ювентусу» в трех матчах подряд
Нападающий «Милана» Анте Ребич в гостевом матче 4-го тура серии А забил гол «Ювентусу» и отметился статистическим достижением, сообщает OptaPaolo в Twitter.
По данным источника, 27-летний хорват — первый футболист, которому удалось забить «Ювентусу» в трех играх подряд в чемпионате Италии с сезона-1994/1995.
В этом сезоне Ребич участвовал в пяти матчах за «Милан» во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Его контракт с миланцами рассчитан до 2025 года.
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