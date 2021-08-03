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Шомуродов намерен продемонстрировать в «Роме» все, на что способен

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Элдор Шомуродов. Фото ФК «Рома»
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Рома»
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Новичок «Ромы» Элдор Шомуродов признался, что переход в римский клуб является большим шагом для него. Игрок сборной Узбекистана подписал пятилетний контракт до 30 июня 2026 года.

Элдор Шомуродов.Шомуродов стал игроком «Ромы»

«Переход в «Рому» представляет собой огромный шаг вперед в моей карьере — я сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я заслуживаю эту возможность, и продемонстрировать, на что я способен, в одном из крупнейших клубов мира. Скорость, с которой была заключена эта сделка, свидетельствует о моем желании присоединиться к тренеру и моим новым товарищам по команде и приступить к работе как можно скорее», — приводит пресс-служба клуба слова Шомуродова.

Напомним, с 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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