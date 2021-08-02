Кьеллини объяснил, почему он решил продлить контракт с «Ювентусом»
21:42
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал продление контракта с клубом.
??? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ??#Chiellini2023 pic.twitter.com/AEtDcHoXlU— Giorgio Chiellini (@chiellini) August 2, 2021
«Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать, — написал защитник в своем Twitter. — Вместе и до конца».
36-летний итальянец выступает за «Ювентус» с 2005 года, его контракт истек в конце июня 2021 года. Он провел за команду 535 матчей (36 голов, 24 результативные передачи) и стал девятикратным чемпионом Италии.
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