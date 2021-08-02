Кьеллини объяснил, почему он решил продлить контракт с «Ювентусом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал продление контракта с клубом.

??? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ??#Chiellini2023 pic.twitter.com/AEtDcHoXlU — Giorgio Chiellini (@chiellini) August 2, 2021

«Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать, — написал защитник в своем Twitter. — Вместе и до конца».

36-летний итальянец выступает за «Ювентус» с 2005 года, его контракт истек в конце июня 2021 года. Он провел за команду 535 матчей (36 голов, 24 результативные передачи) и стал девятикратным чемпионом Италии.