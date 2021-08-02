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Кьеллини объяснил, почему он решил продлить контракт с «Ювентусом»

21:42
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал продление контракта с клубом.

«Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать, — написал защитник в своем Twitter. — Вместе и до конца».

36-летний итальянец выступает за «Ювентус» с 2005 года, его контракт истек в конце июня 2021 года. Он провел за команду 535 матчей (36 голов, 24 результативные передачи) и стал девятикратным чемпионом Италии.

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Евгений Петров все материалы автора

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