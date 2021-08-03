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Генменеджер «Ромы» объяснил, почему клуб купил Шомуродова

00:51
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Генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто объяснил, почему клуб приобрел у «Дженоа» нападающего Элдора Шомуродова. Игрок сборной Узбекистана подписал пятилетний контракт до 30 июня 2026 года.

Элдор Шомуродов.Шомуродов стал игроком «Ромы»

«Элдор — нападающий с большим потенциалом для дальнейшего развития, и он жаждет проявить себя в «Роме», в лиге, которую он уже хорошо знает. Наряду с этим желанием его качества футболиста также хорошо сочетаются с тем, как хочет играть наш тренер, и по этой причине мы рады приветствовать Шомуродова в клубе», — приводит пресс-служба клуба слова Пинто.

Напомним, с 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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