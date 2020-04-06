Серия А планирует доиграть текущий сезон

Пресс-служба чемпионата Италии потдвердила, что хочет доиграть текущий сезон-2019/20, который был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.

К вопросу возобновления турнира вернутся тогда, когда этот вопрос будет обсужден совместно с правительством страны.

«Серия А следит за развитием событий и находится в тесном контакте с УЕФА, — говорится в официальном заявлении. — У нас все еще существует желание закончить сезон и вернуться к футболу, не рискуя здоровьем людей при одобрении со стороны правительства».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 292 564 человек, умерших — 70 798, выздоровевших — 271 013.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.