Серия А осудила поведение фанатов «Ювентуса» на матче с «Интером»

Болельщики «Ювентуса» по ходу полуфинального матча Кубка Италии против «Интера» (1:1) оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве.

Серия А выступила с заявлением, в котором осудила проявления расизма в футболе.

«Серия А решительно осуждает все проявления расизма и любой формы дискриминации. Несколько человек на трибунах не могут испортить футбол и не представляют всех болельщиков на стадионе. Клубы Серии А, как и всегда, смогут найти виновных и пожизненно отстранить их от посещения домашних игр», — написано в заявлении лиги.

Бельгиец стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты — судья показал Ромелу желтую карточку, которая стала для него второй в матче.