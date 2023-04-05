Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что функционер был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей.

В свою очередь, Sky Sports Italy сообщает, что итальянец госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год.

В сентябре 2018 года 86-летний итальянец приобрел «Монцу».