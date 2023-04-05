Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован
Президент «Монцы» Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает Corriere della Sera.
Сообщается, что функционер был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей.
В свою очередь, Sky Sports Italy сообщает, что итальянец госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год.
В сентябре 2018 года 86-летний итальянец приобрел «Монцу».
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|
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|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|
4
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|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|
5
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|28
|16
|2
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|50
|
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|
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|44
|
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|40
|
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|7
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|40
|
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|38
|
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|9
|11
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|37-34
|38
|
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|10
|7
|11
|36-41
|37
|
13
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|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|
15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|
16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
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|23-52
|13
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36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|- : -
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|- : -
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|- : -
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|- : -
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|- : -
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|- : -
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|26
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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